Um corpo, aparentemente de uma mulher, foi encontrado na margem do rio Boco, em Vagos, esta quinta-feira à tarde, pela draga que operava naquela zona lodosa."Não se consegue identificar, nem correlacionar com eventuais desaparecimentos", adiantou o comandante da Capitania do Porto de Aveiro.O cadáver foi removido e transportado para o gabinete médico-legal de Aveiro.