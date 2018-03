Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de mulher encontrado no Monte de Santo Ovídio em Ponte de Lima

Alerta foi dado esta tarde por visitantes do local.

17:28

O corpo de uma mulher com cerca de 50 anos foi encontrado sem vida esta quarta-feira pelas 15h00 no Monte de Santo Ovídio, em Ponte de Lima, disse à Lusa fonte da GNR local.



Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado por visitantes do local, regularmente visitado como miradouro, que encontraram o corpo da mulher.



No local estão presentes uma patrulha da GNR , a PJ e o delegado de saúde.



Até ao momento é desconhecida a causa da morte da mulher encontrada.