Um corpo de uma mulher, com cerca de 70 anos, foi encontrado durante a tarde desta quarta-feira no Rio Douro, em Gaia.Segundo o que oconseguiu apurar, o cadáver da mulher foi encontrado junto às rochas e no local esteve a Polícia Judiciária, assim como a Polícia Marítima para realizar perícias.O Comandante da Polícia Marítima avançou aoque, para já, não há indicação da causa da morte da vítima. Corpo vai seguir para o Instituto de Medicina Legal.