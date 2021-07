Atingido pelo potente BMW apreendido em que seguia o ministro da Administração Interna, Nuno Santos foi projetado 54 metros e teve morte imediata, soube ojunto de várias fontes. A viatura oficial levou 50 metros a parar, ficando a quatro metros do cadáver.Estes dados vão ser introduzidos no simulador do NICAV - Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação da GNR de Évora, para ajudar ...