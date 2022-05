Corpo de pescador desaparecido encontrado na margem do rio Minho em Monção

Jorge Vilarinho, de 65 anos, estava desaparecido há uma semana no rio Minho, em Barbeita, Monção. Saiu para pescar na manhã de sexta-feira e nunca mais foi visto. O corpo do pescador foi encontrado esta sexta-feira, numa das margens do rio, a cerca de um quilómetro e meio de onde desapareceu.





O reconhecimento do cadáver foi feito por familiares depois de não terem sido encontrados indícios de crime. As operações de busca decorreram ao longo dos últimos dias e contaram com meios e operacionais portugueses e espanhóis.