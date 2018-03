Corpo de pescador desaparecido no Rio Minho foi encontrado

Armando Barreiros, de 56 anos, estava desaparecido desde 11 de fevereiro. Foi encontrado em Valença.

Por Paulo Jorge Duarte | 17:56

O corpo de Armando Barreiros foi encontrado, esta tarde, cerca das 15h00, pela Polícia Marítima de Caminha, no rio Minho, em Valença, Viana do Castelo.

O homem, de 56 anos, tinha sido dado como desaparecido, no dia 11 de fevereiro. Armando Barreiros tinha saído de casa, na véspera, para ir à pesca da lampreia. O carro do homem foi encontrado perto do local do desaparecimento. Armando Barreiros um empresário da construção civil muito conhecido em Valadares, onde morava com a mulher e uma filha.

O corpo foi transportado, pelos bombeiros de Valença, acompanhado por um carro da Polícia Marítima, para o Instituto de medicina legal de Viana de Castelo.