Corpo de pescador encontrado a 30 quilómetros de onde tinha desaparecido

O corpo de Ricardo Fonseca, de 23 anos, o pescador que tinha desaparecido em S. Pedro de Moel, no passado domingo, foi este sábado encontrado por um morador na praia do Osso da Baleia, no concelho de Pombal, a 30 quilómetros do local onde tinha desaparecido.



O homem que deu o alerta passeava um cão por uma zona remota da praia, quando se deparou com o corpo, numa altura em que a maior parte do dispositivo de buscas enviado para o local - que chegou a incluir um helicóptero da Força Aérea e uma corveta da Marinha - tinha já sido desmobilizada da operação.

