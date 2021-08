Corpo de triatleta Luís Grilo esteve três dias na garagem

Rosa Grilo já tinha confessado o homicídio do marido por telefone, mas decidiu agora avançar com mais detalhes sobre o crime macabro. A partir da cadeia de Tires, onde está presa há quase três anos, a viúva do triatleta revela que escondeu o corpo de Luís Grilo na casa de banho da garagem durante três dias.O triatleta foi morto no dia 15 de julho de 2018, mas só no dia seguinte é que Rosa deu o alerta para o desaparecimento do marido. O corpo de Luís permaneceu na garagem da casa do casal, nas Cachoeiras, Vila Franca de Xira. Ao mesmo tempo, dezenas de operacionais e amigos do triatleta estavam no terreno à procura de uma pista. Só no dia 18 é que Rosa diz que se deslocou a Avis, onde largou o cadáver. O corpo de Luís Grilo só viria a ser encontrado a 26 de agosto.