Corpo de turista afogado em praia de Vila do Bispo foi encontrado

Foi por volta das 12h30 de domingo que populares avistaram um cadáver numa zona rochosa, a oeste da praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo. A lancha salva-vidas de Sagres acabou por resgatar o corpo, tudo indicando tratar-se do banhista que, na sexta-feira, desapareceu na praia das Furnas, que fica a mais de quatro quilómetros de distância."A ondulação nesse dia estava muito forte e a corrente era de oeste para leste", explica Pedro Palma, comandante da Capitania do Porto de Lagos, como justificação para o corpo ter sido arrastado pelo mar naquela direção, a grande distância.O turista, de 28 anos e dupla nacionalidade belga e canadiana, foi arrastado pelo mar após ter ido tomar banho com um amigo na praia da Furnas, que não tem vigilância.Os dois ficaram em grandes dificuldades, devido ao mar agitado. Mas enquanto o amigo ainda conseguiu regressar ao areal, escapando ileso, o jovem desapareceu na água.Desde então, a Autoridade Marítima desenvolveu buscas por ar, mar e terra para tentar encontrar o banhista. Ao terceiro dia, o corpo foi finalmente resgatado. Foi levado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, para ser autopsiado.