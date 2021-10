Corpo de turista encontrado num quarto de hotel no Porto após três dias

O corpo de um turista foi encontrado num quarto de hotel junto ao viaduto da rua Gonçalo Cristóvão, no centro do Porto. O cadáver terá ficado três dias no local.Segundo o que a CMTV apurou, o corpo mostrava alguns sinais de violência.O alerta foi dado ao início da tarde de domingo para a Polícia de Segurança Pública. O turista já não era visto há vários dias.Para já está descartada a hipótese de intervenção de terceiros, o que afasta um cenário de eventual homícidio.O corpo foi removido pelos bombeiros portuenses para o Instituto de Medicina Legal, onde será feita a autópsia.