Corpo de turista fica vários dias em quarto de hotel no Porto até ser encontrado

O cadáver de um turista foi encontrado num quarto do hotel Yotel, na rua Gonçalo Cristóvão, Porto, este domingo. O alerta foi dado para a PSP às 15h41, após a vítima não ser vista há vários dias.O corpo apresentaria alguns sinais de violência, mas a intervenção de terceiros estará afastada. A PJ do Porto esteve no local e investiga.O cadáver foi removido pelos Bombeiros Portuenses para o Instituto de Medicina Legal. A autópsia esclarecerá a causa da morte. O CM tentou obter esclarecimentos junto dos responsáveis do hotel, sem sucesso.