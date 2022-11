O corpo do caçador que desapareceu no rio Tejo no sábado ao final da tarde foi encontrado esta quinta-feira de manhã durante as buscas realizadas pelos bombeiros e GNR.

João Duarte, de 40 anos, natural e Montemor-o-Velho, atravessava o rio tejo com mais dois colegas depois de um dia de acaçá ao javali quando o bote se virou e afundou…

O corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal de Castelo Branco onde vai ser sujeito ao exame da autópsia.