Corpo em adiantado estado de decomposição encontrado na zona de Serpa

Polícia Judiciária de Faro foi chamada ao local e está a investigar a ocorrência.

Um corpo em adiantado estado de decomposição foi esta terça-feira encontrado no concelho de Serpa, distrito de Beja, disse fonte da GNR, referindo não ter sido possível apurar se se trata de um homem ou de uma mulher.



A mesma fonte adiantou à agência Lusa que o cadáver foi encontrado no campo, por um popular, nas imediações da Herdade de São Brás, próximo de Serpa, tendo o alerta sido dado para a GNR pelas 15h30.



O corpo foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.



A Polícia Judiciária de Faro foi chamada ao local e está a investigar a ocorrência, de acordo com a fonte da Guarda Nacional Republicana.