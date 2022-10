Um corpo de um homem, em avançado estado de decomposição, foi resgatado, esta tarde, do mar, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros do concelho de Espinho, para um corpo a boiar, na praia dos Pescadores, em Espinho.A Polícia Marítima do Porto e a PSP de Espinho foram acionadas para o local.