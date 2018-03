Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo em decomposição encontrado junto a ETAR

Tudo indica que o corpo seja de um homem de 43 anos que residia em Olhão.

Por Ana Palma | 09:04

O cadáver de um homem foi encontrado numa zona de sapal, na ria Formosa, nas proximidades da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Olhão. Segundo o CM apurou, o cadáver, que tudo indica que seja de um homem de 43 anos, que residia na zona de Olhão, encontrava-se já em avançado estado de decomposição, junto a uma embarcação de pesca. A Polícia Judiciária está a investigar as causas da morte.



O alerta foi dado domingo de manhã, às 11h30, por um mariscador, nas proximidades do ilhéu das Lebres. Os agentes da Polícia Marítima de Olhão estiveram no local e confirmaram o macabro achado. Segundo o CM apurou junto do comandante da Capitania do Porto de Olhão, Pedro Nunes Ferreira, o corpo estava "de bruços.



O óbito do homem foi depois confirmado por uma equipa do INEM. A Cruz Vermelha também compareceu no local onde o corpo foi encontrado. A Polícia Judiciária de Faro foi igualmente alertada e está a investigar o caso, tendo procedido à recolha de diversos indícios.



As autoridades encontraram, com o cadáver, uma carteira com documentos. É, aliás, com base nesse facto que se acredita tratar-se do referido indivíduo, mas a identificação definitiva ainda estava esta segunda-feira por confirmar, apurou o CM. O corpo envergava uma camisola de malha e calças de ganga. Foi transportado para o gabinete médico-legal, em Faro, para ser autopsiado e serem determinadas as causas exatas da morte.