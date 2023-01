Um corpo em elevado estado de decomposição foi este domingo encontrado numa casa abandonada em São Teotónio, em Odemira.

A descoberta foi feita por um pastor, que estava no local com as ovelhas, que de imediato deu o alerta para a GNR.

O estado do corpo não permite perceber o sexo da vítima ou a idade.

A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.