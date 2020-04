Corpo em elevado estado de decomposição encontrado no Tejo

Um corpo em elevado estado de decomposição foi esta terça-feira de manhã encontrado no rio Tejo, junto ao Portinho da Costa, na Trafaria, Almada.Aparentava ser de um homem e estar "há várias semanas" na água, disse aofonte da Polícia Marítima, que contactou o Ministério Público e este chamou a PJ de Setúbal.Em causa estava o material em que o corpo estava enrolado, que numa primeira análise pareciam ser cordas que o amarravam nos pulsos e cintura mas uma perícia mais elaborada mostrou ser a roupa do próprio morto, já desfiada. O estado do cadáver não permitiu que fosse identificado.