Corpo encontrado em poço na Galiza é de homem natural de Viana do Castelo. Mãe reconheceu retrato robô

O cadáver de um homem natural de Viana do Castelo foi encontrado num poço na Galiza, em Espanha, avançou o jornal El País.De acordo com a Polícia Espanhola, que identificou a vítima, o homem terá sido assassinado entre 2019 e 2020.Após a divulgação do retrato robô pela imprensa portuguesa e espanhola no dia 10 de março, a mãe do homem entrou em contacto com as autoridades porque reconheceu as feições do filho.Segundo o órgão de comunicação social, o homem terá sido atirado a um poço na localidade de Porriño, na Galiza.A vítima teria 37 anos na altura do desaparecimento e morava em Porriño, na Galiza.