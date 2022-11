Encontrado corpo de bombeiro desaparecido na praia da Torre em Grândola

As autoridades confirmaram que o corpo encontrado na praia da Torre, no Carvalhal, Grândola, na tarde de quarta-feira, é de Manuel Arrábida, de 60 anos, o chefe dos Bombeiros Sapadores de Setúbal desaparecido desde o dia 16.



Segundo o CM apurou, a identificação foi feita por familiares na morgue, onde será realizada a autópsia.





Até ao momento não há indícios de crime no desaparecimento.

O carro de Manuel Arrábida foi encontrado no Cabo Espichel, Sesimbra, local onde se haviam concentrado as buscas, inclusive com recurso a um helicóptero da Força Aérea.