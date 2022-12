Corpo encontrado junto ao terminal de cruzeiros do porto de Leixões

O corpo de um homem de 59 anos, natural de Aveiro, foi removido pela Autoridade Marítima, ao início da tarde deste sábado, junto ao terminal de cruzeiros do porto de Leixões, Matosinhos.O alerta foi dado pela Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL) por volta das 14h00. Os elementos da Estação Salva-Vidas de Leixões confirmaram e removeram o cadáver da água, junto à estação de passageiros do porto de Leixões. A Polícia Marítima foi para o local.Desconhece-se para já a causa da morte. O cadáver foi removido para autópsia.