Corpo encontrado na água junto a Alhandra

Um corpo foi encontrado esta segunda-feira a flutuar junto ao Mouchão de Alhandra, em Vila Franca de Xira.



Segundo o CM apurou, o mais certo é tratar-se de Agostinho Espadinha, o pescador que desapareceu na quinta-feira à noite depois de cair de uma embarcação para as águas do rio Tejo, junto a Alhandra.





Apesar de ainda não haver uma identificação oficial, as roupas levam a crer que se trata mesmo do pescador lúdico de 54 anos.Foi um outro pescador que deu com o corpo e alertou as autoridades às 16h40.No local estão os bombeiros de Alhandra e agentes da Polícia Marítima.