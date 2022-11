Corpo encontrado na barragem do Caia em Elvas

Um corpo foi encontrado, este domingo, na barragem do Caia, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre.As autoridades acreditam que o corpo encontrado pertence ao pescador, de 62 anos, que estava desaparecido desde sábado.As autoridades encontraram também um carro e um bote perto da zona onde foi encontrado o corpo às 17h00, embora ainda não tenha sido dado como certo que pertence ao pescador.As buscas foram realizadas por terra e pelas margens da albufeira. No local estiveram os bombeiros voluntários de Elvas, de Ponte de Sôr, bem como equipas de mergulhadores.A delegada de saúde foi entretanto chamada ao local para declarar o óbito.