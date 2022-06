Corpo encontrado na praia da Falca em Alcobaça

Foi encontrado na manhã deste domingo um corpo na praia da Falca, no concelho de Alcobaça.O alerta recebido pelas 6h42 foi dado através de um pescador que se encontrava no local, segundo comunicado da Autoridade Marítima Nacional.No local foram destacados elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, Bombeiros Voluntários de Pataias, Bombeiros Voluntários de Alcobaça e do INEM.O óbito foi declarado no local pela Delegada de Saúde e o corpo foi removido da praia pelos bombeiros.O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta da ocorrência.Em atualização