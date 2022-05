Foi encontrado um corpo de uma pessoa com cerca de 40 anos, na praia da Ponta Ruiva, em Vila do Bispo, Faro.



O cadáver pode ser o do austríaco que desapareceu na tarde de quinta-feira, na praia da Bordeira, em Aljezur.





A distância entre as duas praias é de 15 quilómetros. O corpo estava já em elevado estado de decomposição.A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.