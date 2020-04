Um corpo que apareceu, em março, na costa oeste de França pode ser o de um pescador português, de 64 anos, que desapareceu em dezembro ao largo da costa de Viana do Castelo, de onde era natural.



"Há essa possibilidade, mas nada está confirmado. As autoridades estão a realizar exames e perícias para determinar a identidade do corpo, disse o capitão do porto de Viana do Castelo, Sameiro Matias, referindo que a família do pescador já foi contactada.

Ver comentários