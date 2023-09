O corpo do jovem guineense que estava desaparecido, nesta tarde de sábado, foi resgatado ao início da noite, no Rio Douro, em Oliveira do Douro. Inicialmente, não havia confirmação se se tratava ou não do jovem de 14 anos, desaparecido na praia do Areinho.



O alerta foi dado às 22h03. No local estão o Batalhão de Sapadores de Gaia e a Polícia Marítima do Douro.





Ao que oapurou, o corpo já foi retirado para a margem.