Corporação chora morte de bombeiro de Montemor-o-Novo

Os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo estão de luto pela morte de um elemento da corporação, João Pedro Poças, de 29 anos, na sequência de "um trágico acidente de viação", ocorrido na manhã de sexta-feira, na EN, junto a Silveiras, naquele concelho."Atualmente no quadro de reserva, sempre que passava pelo quartel tinha um sorriso e um bom dia para nos dizer, a sua simpatia, boa educação e simplicidade jamais serão esquecidos", destacou este sábado a corporação, nas redes sociais, endereçando condolências a toda a família e amigos do jovem. Do acidente - uma colisão entre um carro e um camião - resultou ainda um ferido grave, um homem de 51 anos.