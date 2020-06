Corporações de Paredes chocadas com prisão de bombeiro por abusos

Os bombeiros das corporações do concelho de Paredes estão em choque com a detenção de um voluntário por abuso sexual de duas menores, de 15 anos, primas da mulher. O arguido, que era vizinho das vítimas numa freguesia de Gondomar, ficou em preventiva.



Os abusos começaram em 2018, depois do arguido ter sido pai de uma menina. As menores, que não têm contactos permanentes com os pais, foram alvo de investidas sexuais por parte do bombeiro até ao mês passado. Foram sempre atacadas em separado.

Ver comentários