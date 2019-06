Correio de ‘coca’ morre por quatro mil euros no Aeroporto de Lisboa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um correio de droga venezuelano morreu esta sexta-feira à tarde no interior das instalações do aeroporto de Lisboa. Jose Lucena, de 27 anos, desembarcou de um voo vindo do Brasil e terá sido vítima do rebentamento de uma ou mais das 90 bolotas de cocaína (com um peso de cerca de 900 gramas), que trazia no organismo.O correio de droga embarcou em Brasília com destino a Lisboa. Teria à espera em Portugal um pagamento de cerca de 4 ... < br />