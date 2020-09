Corrente forte no mar em Faro deixa família em perigo de vida

Uma criança de nove anos, o pai, de 39, e uma amiga da família, de 42, tiveram de ser resgatados do mar, na praia da Culatra, em Faro, pelos nadadores-salvadores e elementos da Marinha, depois de terem sido apanhados por um agueiro e arrastados para longe do areal. As vítimas não ficaram com ferimentos, mas esta é apenas a mais recente das várias situações do género - algumas com contornos mais graves - que têm sucedido na costa algarvia há mais de uma semana, devido à ondulação de sueste.À ocorrência foi também o salva-vidas de Olhão, bem como uma equipa do INEM. As vítimas foram assistidas no local e depois transportadas, por precaução, para o Hospital de Faro, diz ao CM André Cardoso de Morais, da capitania do Porto de Olhão, em relação à situação que aconteceu ao final da tarde desta sexta-feira.A forte corrente vinda do sueste que se regista há vários dias tem trazido perigo para as praias da região, com ocorrências idênticas a registarem-se quase diariamente. Na quarta-feira, por exemplo, uma mulher de 27 anos foi arrastada pela corrente na praia de São Rafael, em Albufeira, tendo sido resgatada por nadadores-salvadores da empresa Aquaform.Situação mais grave ocorreu também nessa quarta-feira, com a morte de um emigrante português em França, de 72 anos, na Praia da Rocha, Portimão. O corpo foi arrastado para mais de um quilómetro do sítio onde tinha sido visto pela última vez, tendo o resgate demorado três horas.