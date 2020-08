Correntes empurram barco para Espanha

Já tinha chegado o fim da pescaria e estava tudo pronto para regressar a Olhão quando o vento forte e ondulação começaram a dificultar a navegação da embarcação de pesca ‘Sara Miriam’, tripulada por seis homens.



Uma avaria no leme hidráulico deixou-os à deriva, próximo da fronteira marítima com Espanha, zona para onde as fortes correntes os empurraram e o barco foi ao fundo. Os pescadores foram resgatados por um helicóptero de espanhol e já regressaram, ilesos, a casa, onde estão a recuperar do susto.

"No meio do azar, tiveram muita sorte. Foram para a balsa, acionaram o socorro e foram levados, no mesmo dia do naufrágio [quarta-feira], para Jerez de la Frontera por um helicóptero de salvamento espanhol", conta ao CM Miguel Cardoso, presidente da Olhãopesca, onde o barco está associado.

Segundo o dirigente, a embarcação da pesca do polvo, pescada e safio, estava a cerca de 30 milhas da costa, na fronteira do rio Guadiana. Foi devido à água que entrou no barco que o sistema hidráulico do leme começou perder óleo e os pescadores perderam a possibilidade de o navegar. O forte vento e a ondulação acabaram por fazer naufragar a embarcação de pesca de 12 metros e de sete toneladas no golfo de Cádis.

"Não há maneira de o recuperar, estavam numa zona muito profunda. Os pescadores já estão em Olhão a recuperar do susto." Segundo o CM apurou, este barco, com as artes de pesca, vale cerca de 80 mil euros.