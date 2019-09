Correntes fortes arrastam casal em praia na Figueira da Foz

Um casal foi este domingo arrastado pelo mar numa praia situada a sul da Cova Gala, na Figueira da Foz. A mulher, de 36 anos, foi retirada da água com vida por um popular. O homem desapareceu e só foi localizado, já morto, ao final do dia, oito horas após o alerta.Tudo aconteceu pelas 11h30. Homem e mulher foram vistos por outro banhista em dificuldades no mar, numa praia não vigiada. As pessoas que estavam no areal estranham o facto da mulher se encontrar vestida, levantando a hipótese de se ter lançado à água eventualmente para tentar salvar o homem.O banhista, que só viu os dois a serem arrastados, lançou-se à água e conseguiu resgatar a mulher. Mas já nada conseguiu fazer para ajudar o homem. "A senhora encontrava-se em situação de pré-afogamento. Foi retirada da água com vida e assistida por meios do INEM ainda na praia. Estava em choque e não conseguiu dizer uma palavra", explicou João Lourenço, capitão do Porto da Figueira da Foz e comandante da Polícia Marítima.A vítima acabou depois por ser transportada para o hospital. Para o local foram mobilizadas duas embarcações do Instituto de Socorros a Náufragos e um helicóptero da Força Aérea. Por terra, vários elementos da Polícia Marítima e também nadadores-salvadores fizeram buscas.O corpo do homem, que aparentava ter entre 35 e 40 anos, foi localizado já depois das 19h00, mesmo no final das buscas. O cadáver deu à costa a sul do local onde desapareceu. Foi transportado para o Instituto de Medicina Legal em Coimbra.