Corrida aos telefones nas cadeias

Um despacho interno do diretor-geral dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, permitiu que os reclusos das 49 cadeias tivessem direito, neste Natal, a três telefonemas (com 5 minutos de duração cada um), em vez do único telefonema que até aqui tinham.



O resultado foi uma verdadeira corrida aos telefones: em dois dias (24 e 25 de dezembro), foram feitas 25 200 chamadas, o que supera a média até agora de 9 mil telefonemas/dia.

Estes dados foram cedidos ao CM pelos Serviços Prisionais, que acrescentam que a ordem de Rómulo Mateus também foi implementada a 31 de dezembro e 1 de janeiro.



O diretor-geral justificou esta decisão com a necessidade de teste dos 170 telefones fixos adicionais instalados nas prisões por ordem do Ministério da Justiça, e que visam atenuar o uso ilegal de telemóveis.



Para breve, como o CM já noticiou, serão instalados telefones fixos em todas as celas de uma prisão, que ainda não está escolhida. Para Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, "esta decisão dos Serviços Prisionais surge sem sequer haver ainda uma lei que regule as novas comunicações nas prisões".



PORMENORES

Visitas íntimas

Os Serviços Prisionais confirmam que serão abertos 5 quartos de visitas íntimas na cadeia de Lisboa, que vai fechar.

Penas com dignidade

Fonte oficial justificou esta decisão com a necessidade "de permitir que os reclusos cumpram as penas com dignidade".

Filhoses nas visitas

Os Serviços Prisionais confirmam que, no Natal, foi permitida a ingestão de filhoses e outros doces durante as visitas na cadeia de Lisboa. O Sindicato dos guardas diz que tal é ilegal.