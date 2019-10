Corrida ilegal marcada na Internet junta 300 carros na Serra da Arrábida

Mais de 300 condutores ao volante de todo o tipo de carros - muitos deles ilegalmente modificados - participavam numa corrida ilegal, na noite de sábado, junto ao estacionamento da praia da Figueirinha, na serra da Arrábida, em Setúbal, quando foram surpreendidos pela GNR. Três condutores fugiram à operação, que não teve detidos - 62 pessoas foram fiscalizadas, 36 multadas e 19 carros apreendidos.A corrida, sem licenciamento, foi convocada através das redes sociais, organizada por um grupo de Setúbal chamado ‘Putos do Aço’, que realizam concentrações e corridas todos os meses."Quem quiser ir ter à lavagem do DeBorla (loja junto a posto de combustível), é para lá estar às 22h00 e arrancar às 22h20, o restante é para estar as 22h40 na Figueirinha", foi a publicação feita em vários grupos nas redes sociais, que deu o mote para o evento.Centenas de pessoas, de todas as idades, incluindo crianças, estavam a assistir ao evento, no parque de estacionamento da praia da Figueirinha e nas bermas da Estrada Nacional 379, causando constrangimentos no trânsito, quando os militares chegaram e travaram a concentração. A GNR começou a operação às 23h00 de sábado e só a terminou depois das duas horas da madrugada."Estarmos estacionados a ver os carros uns dos outros, a conviver, tirar ideias, fazer amizades com pessoal novo que aprecia o mesmo do que nós serem consideradas corridas ilegais é ridículo", disse um dos participantes nas páginas do evento na internet, assim como centenas que mostraram a sua revolta.A GNR passou 35 autos de contraordenação, por transformação de veículos. Dezanove carros foram apreendidos por modificações às características de origem e os proprietários foram notificados para fazerem uma inspeção extraordinária.Um condutor foi multado por "introdução irregular no consumo", ou seja, porque as transformações que fez no carro alteraram a cilindrada e emissão do dióxido de carbono do veículo, o que corresponde a um valor diferente no pagamento de imposto de circulação.A operação foi efetuada pelo destacamento de trânsito de Setúbal da GNR, com um reforço de militares, incluindo do destacamento de intervenção, investigação criminal e o grupo de intervenção de ordem pública da unidade de intervenção.