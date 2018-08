Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corridas ilegais marcadas na Internet

Participantes da A25, na zona de Viseu, foram apanhados numa operação da GNR.

Por L.O. | 10:25

Os participantes nas corridas ilegais da A25, na zona de Viseu, que foram apanhados numa operação da GNR, no último domingo, marcavam o encontro para as provas através da Internet.



Ao que o CM apurou, a operação da GNR aconteceu na sequência de um alerta da PSP que dava conta de um eventual encontro de ‘aceleras’ durante o mês de agosto, com a participação de muitos emigrantes que estão de férias em Viseu.



A marcação das corridas terá sido feita pela internet, através das redes sociais e em grupos fechados. Para a madrugada de hoje estaria a ser combinada outra corrida, mas a operação da GNR travou as intenções dos participantes.



No último domingo, recorde-se, a GNR montou uma megaoperação e apreendeu duas dezenas de viaturas alteradas. Dezenas de automobilistas foram supreendidos no troço da A25 entre os nós de Teivas e a saída para o IP3 e A24.



Os veículos foram encaminhados para as áreas de serviço e 19 ficaram apreendidos porque estavam desconformes à lei.