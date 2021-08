Corridas ilegais marcadas pela Internet crescem e aceleras apostam milhares

O fenómeno das corridas ilegais continua a crescer em Portugal. Os eventos repletos de 'aceleras' e de muitos entusiastas envolvem apostas de milhares de euros, alguns chegam mesmo a apostar os próprios carros.Segundo a imprensa nacional desta segunda-feira, as autoridades já detetaram 1547 corridas ilegais nos últimos quatro anos. Os eventos decorrem maioritariamente em Aveiro, Coimbra, Faro e Leiria.Só este ano a GNR já apreendeu 100 viaturas alteradas em 160 'street races'. As alterações aos carros custam milhares aos participantes, alguns chegam mesmo a gastar entre 15 mil euros e 50 mil para potenciar o seu veículo com o objetivo de 'bater' os adversários.