Corrupção leva 79 telefones à cadeia de Paços de Ferreira

Novo diretor-geral ordena operação após festa ilegal filmada por reclusos com telemóveis.

Miguel Curado

Uma mega rusga na cadeia de Paços de Ferreira, ordenada pelo novo diretor-geral dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, após o CM ter noticiado a realização de uma festa de aniversário na Ala A daquela prisão – transmitida por reclusos para o Facebook – permitiu esta sexta-feira apreender 79 telemóveis, droga, e outros artigos ilegais.



O inquérito interno realizado à festa ilegal levou à transferência de 12 reclusos para outras cadeias de alta segurança. Na sequência do festejo, a diretora da cadeia apresentou a demissão.



A rusga de sexta-feira, sabe o CM, é também uma resposta dos Serviços Prisionais às suspeitas de corrupção nas prisões, envolvendo não só guardas prisionais, mas também pessoal dirigente e até funcionários de empresas contratadas. No caso de Paços de Ferreira, há quatro guardas ainda ao serviço que já foram alvo de investigações criminais e prisionais.



A dimensão da prisão de Paços de Ferreira, com mais de 800 reclusos a cumprirem penas pesadas, levou ao reforço dos meios empenhados na rusga. Noventa guardas do Grupo de Intervenção em Serviços Prisionais (GISP), apoiados por 15 cães e também por guardas da prisão, iniciaram a operação pouco depois das 00h00 de sexta-feira. Foram passadas a pente fino todas as celas da Ala A, onde decorreu a festa de sábado passado.



A operação acabou pelas 05h30 e, além dos 79 telemóveis apreendidos, os guardas apanharam 20 ampolas anabolizantes, oito seringas, uma balança, um passaporte, material de desporto de combate, um alambique para fabrico de ‘chicha’ (bebida ilegal), centenas de comprimidos, tabaco, droga e peças em ouro.



Recluso aniversariante filmado a festejar transferido com outros onze presos

O inquérito interno lançado pelos Serviços Prisionais à festa de aniversário realizada no sábado, na Ala A da prisão de Paços de Ferreira onde esta sexta-feira ocorreu a rusga, já produziu os primeiros resultados.



Amaro ‘Cigano’, nome pelo qual é conhecido o recluso de 41 anos que foi homenageado pela festa, foi transferido para a cadeia de alta segurança de Vale de Judeus, onde já tinha estado. Outros 11 reclusos, filmados durante a celebração, seguiram para as prisões de Monsanto, Alcoentre e Pinheiro da Cruz.



Salário de 850 euros

Em média, um guarda prisional ganha um salário bruto de 850 euros. Cada guarda recebe depois vários suplementos.



Presos punidos

Os Serviços Prisionais prometem "consequências criminais e disciplinares", para os reclusos apanhados com os bens ilegais.