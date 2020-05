Corte de árvores em Loulé embargado

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) embargou, na segunda-feira, os trabalhos de desmatação em terrenos privados adjacentes à praia do Ancão por considerar que "foram destruídas espécies de conservação prioritária" e porque "foram desrespeitadas as boas práticas florestais".O ICNF verificou que os trabalhos em curso não tinham sido aprovados, pelo que foi "levantado um auto de notícia por contraordenação".A Câmara de Loulé emitiu um comunicado no qual afirma que "irá contactar o proprietário exigindo a imediata replantação de espécimes de porte idêntico".