Cortejo fúnebre do agente Fábio Guerra percorre ruas de Lisboa sob chuva de aplausos de civis e da PSP

As cerimónias fúnebres do agente Fábio Guerra tiveram início esta quarta-feira, com um cortejo fúnebre a percorrer o centro de Lisboa.



Os meios da PSP estão a escoltar a viatura fúnebre, que fez uma paragem na sede do Comando da PSP de Lisboa, em Moscavide, onde foi feita guarda de honra e um minuto de silêncio em memória do agente da PSP. A ministra da Administração Interna está no local, a acompanhar a homenagem.



O féretro segue depois para a Igreja de São José, na Rua dos Penedos Altos, Covilhã, de onde Fábio era natural.