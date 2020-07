Cospe para roubar telemóvel em Lisboa

O homem de 29 anos aproximou-se da mulher e, entre agressões e cuspidelas, conseguiu roubar-lhe o telemóvel, com a ajuda de um cúmplice. Mas uma patrulha da PSP de Lisboa, que se encontrava por perto, conseguiu intercetá-lo e detê-lo pouco depois do crime, cometido na terça-feira de manhã no centro da capital.



Ainda assim, o outro ladrão conseguiu escapar e o telemóvel não foi recuperado, avançou ontem fonte desta força de segurança, que continua a investigar o caso. Já o detido, que tem cadastro por crimes violentos, incluindo roubos, ficou em prisão preventiva.

