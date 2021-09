Costa avisa que reforma das Forças Armadas tem de avançar

“Ultrapassada a fase de debate, a reforma agora aprovada” das Forças Armadas “tem simplesmente de ser implementada”, defendeu o primeiro-ministro, António Costa, durante a cerimónia dos 47 anos do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que se realizou esta terça-feira no Instituto Universitário Militar, em Lisboa.



A nova lei, que reforça os poderes do Chefe do Estado-Maior, tem gerado discórdia junto dos comandos dos ramos das Forças Armadas. Por isso, o almirante António Silva Ribeiro, que chefia o Estado-Maior-General, apelou a um “forte espírito de colaboração” e uma “lógica de abertura e entreajuda com os ramos das Forças Armadas”.