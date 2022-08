Costa considera que comunidade internacional "não pode esquecer a Ucrânia"

O primeiro-ministro português, António Costa, defendeu esta quarta-feira que a comunidade internacional "não pode esquecer a Ucrânia" e garantiu que Portugal continua ao lado dos ucranianos, saudando o país e o seu povo pelo Dia da Independência.

Numa publicação no Twitter, António Costa deu os "parabéns à Ucrânia e aos ucranianos nestas celebrações do seu Dia da Independência", uma data que considerou ser, "este ano, especial afirmando a coragem e a resistência dessa nação".

"A Comunidade Internacional não pode esquecer a Ucrânia. Portugal permanece ao vosso lado", enfatizou.







My congratulations to Ukraine and the Ukrainian people as they celebrate their Independence Day. A special day, this year, as an assertion of this nation’s courage and resistance. The international community cannot forget #Ukraine. #Portugal stands by your side.