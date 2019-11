Costureira nega ter maltratado filho bebé

A costureira de 29 anos - que está acusada de abanar com violência o filho bebé - falou esta quarta-feira durante mais de uma hora no Tribunal de São João Novo, no Porto. A arguida está a ser julgada à porta fechada e, ao que o CM apurou, negou as acusações. Quando entrou na sala de audiências, a mulher estava lavada em lágrimas.

"Neste momento vigora a presunção da inocência", disse apenas a advogada da arguida, que está presa.

A acusação diz que os factos remontam a outubro de 2018, quando o bebé tinha apenas um mês. O menino tinha uma gastroenterite e chorava muito de noite. A mulher terá abanado com força várias vezes o bebé para o tentar calar. A vítima foi depois hospitalizada e, ainda na unidade de saúde, a mãe terá novamente agredido o bebé com fortes palmadas nas nádegas.

Também no hospital, a costureira chegou a apelidar o filho de "demónio". O bebé sofreu hemorragias internas. Foi retirado aos pais e está numa família de acolhimento. A arguida, que está acusada de dois crimes de violência doméstica, volta a tribunal no dia 21.