Um coveiro de 26 anos foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal pela coautoria (o cúmplice está a monte) de um assalto a uma moradia na Aroeira, Almada.O crime ocorreu no dia 12 e, no decorrer do mesmo, o ladrão foi esfaqueado pelo genro do dono da habitação.O suspeito, sabe o CM, reside e trabalha na zona de Loures e não tem cadastro.