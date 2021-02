PSP vai poder vacinar 10 mil elementos contra a Covid-19 já este mês

O diretor-nacional da PSP, superintendente-chefe Magina da Silva, comunicou nesta quinta-feira a representantes sindicais que esta força de segurança tem a garantia de ir receber, ainda neste mês, 20 mil doses da vacina contra a Covid-19, suficientes para inocular 10 mil operacionais.

De acordo com o responsável, abrirá em breve um centro médico, em local a designar em Lisboa, e que a PSP vai gerir com o apoio da Cruz Vermelha. Será a este local que os agentes receberão ordem para se deslocarem com o intuito de serem vacinados.

Magina da Silva explicou que será privilegiado o pessoal empenhado na atividade operacional.

Ao que o CM apurou, os comandantes dos comandos distritais da PSP também já estão a receber ordens para vacinar os agentes com mais de 50 anos, e que tenham doenças diagnosticadas do foro cardíaco, hepático, oncológico, ou outros.

Estes elementos deverão aguardar a chamada por parte da hierarquia para serem vacinados em local a designar pela PSP. No entanto, caso isso não aconteça, poderão deslocar-se aos centros de saúde da área de residência ou ao médico de família, para serem inoculados no âmbito do plano de vacinação do Serviço Nacional de Saúde.

Mário Andrade, presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, considera este plano "adequado", esperando que o mesmo tenha sucesso.