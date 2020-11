Frankelim Lobo é um dos 200 reclusos em isolamento na cadeia de Lisboa, por causa da pandemia que já leva mais de 60 infetados em 900 presos. Esta quinta-feira aguardava o resultado do teste à Covid-19 e, por isso, foi adiado o julgamento em que está acusado de tráfico de droga.









O homem de 65 anos, que a PJ sempre considerou dos maiores traficantes de droga portugueses, título que a sua defesa contesta por só ter sido condenado “duas vezes”, também não pôde depor por videoconferência, uma vez que isso o obrigava a sair da Ala C (onde está confinado e com 18 casos confirmados). A sessão foi adiada para segunda-feira, desde que o teste seja negativo.

Frankelim Lobo, que quarta-feira perdeu no Supremo um novo pedido de libertação, responde no âmbito do processo Aquiles. É acusado de liderar uma rede de tráfico que subornou os investigadores da PJ Dias Santos e Ricardo Macedo, já julgados e à espera da sentença.