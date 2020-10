Covid-19 deixa polícia de Corroios nos Cuidados Intensivos

Um agente da esquadra da PSP de Corroios, no Seixal, infetado com Covid-19, esteve internado vários dias nos Cuidados Intensivos do Hospital Curry Cabral, em Lisboa.



Fonte oficial da PSP confirmou ao Correio da Manhã a situação, referindo que o agente está agora internado numa enfermaria. Doze outros polícias estiveram de quarentena, o que obrigou a esquadra a pedir reforços.

