Covid-19 mata segundo polícia numa semana. Eduardo Contreiras era agente da PSP do Barreiro

Eduardo Contreiras, um agente da PSP do Barreiro com cerca de 60 anos, morreu este domingo vítima de Covid-19.



O polícia estava internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e não resistiu.





Este é o segundo agente da PSP no ativo a morrer em apenas uma semana. António Pedro Cabelo, de 54 anos, tornou-se a primeira vítima mortal da Covid-19 na PSP, depois de um mês a lutar contra a doença num hospital de Coimbra, onde prestava serviço.Esta é a terceira morte por Covid-19 nas Forças de Segurança. A 5 de fevereiro tinha morrido o cabo da GNR Nuno Assis, de 55 anos.