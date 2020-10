Covid-19 mata seis mulheres em Lar da Misericórdia em Bragança

Subiu para seis o número de mortos por Covid-19 no lar de Bragança, de acordo com informação avançada esta sexta-feira aoDos óbitos a registar, todos são mulheres, com idades compreendidas entre os 78 e os 95 anos.

O surto, conhecido há três semanas com o primeiro caso positivo de infeção pelo novo coronavírus numa funcionária, levou à testagem de quase 700 pessoas entre utentes e trabalhadores, faltando apenas conhecer os resultados de cerca de 30 testes.

Os resultados até agora apurados revelaram que o foco se concentrou nos dois de três lares de idosos da Misericórdia e o porta-voz, que faz parte também da direção, admitiu esta quinta-feira que houve falhas, que a instituição está a refletir sobre o que se passou e fará as correções necessárias.