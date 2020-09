Covid-19 põe 15 bombeiros de Guimarães de quarentena

Quinze elementos dos Bombeiros Voluntários de Guimarães estão de quarentena, após um operacional ter testado positivo para a Covid-19 quando, na segunda-feira, foi ao hospital com a filha - também infetada.



De acordo com o segundo comandante, Joaquim Oliveira, o bombeiro está hospitalizado, mas "estável". O caso terá tido origem fora do quartel. Entre os operacionais de quarentena só "dois ou três" têm sintomas. Já foram todos testados e aguardam-se os resultados.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários